ГоловнаСвіт

Литва і Латвія заборонили проліт для літака Фіцо на шляху до Москви

Фіцо також заборонили проліт через повітряний простір Польщі.

Литва і Латвія заборонили проліт для літака Фіцо на шляху до Москви
Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Литва та Латвія відмовили у дозволі на проліт через свій повітряний простір літаку прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо під час його запланованої поїздки до Москви 9 травня.

Про це повідомляє DW із посиланням на заяву самого Фіцо.

За словами словацького прем’єра, обидві країни вже офіційно поінформували Братиславу про свою позицію. Водночас він висловив подив через те, що держави-члени ЄС не дозволяють переліт представнику іншої країни ЄС.

"Я обов’язково знайду інший маршрут, як і минулого року", — зазначив Фіцо у відеозверненні.

Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков заявляв, що низка іноземних політиків планують відвідати Москву на святкування 9 травня. За даними російської сторони, у 2025 році в цих заходах взяли участь лідери 27 держав, серед яких представники Китаю, Білорусі, Куби, Венесуели, Сербії та Словаччини.

У Євросоюзі закликали політиків та країни-кандидати утриматися від поїздок до Москви на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

У Латвії пояснили заборону "політичною чутливістю мети польоту", тоді як у Литві послалися на "технічні та дипломатичні обставини". Окрім того, проліт для Фіцо також був заборонений через повітряний простір Польщі.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies