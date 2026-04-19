За минулий тиждень РФ застосувала проти України понад 2360 ударних дронів, більш ніж 1320 КАБів та 80 ракет.

Упродовж минулого тижня російські окупанти запустили по Україні понад 2360 ударних дронів, більш ніж 1320 КАБів та 80 ракет різних типів.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Продовження послаблення санкцій проти Росії не відповідає реальній ситуації у війні й дипломатії та підживлює ілюзію російського керівництва, що війну можна продовжувати. Лише за цей тиждень росіяни випустили понад 2360 ударних дронів, більш ніж 1320 керованих авіаційних бомб і майже 60 ракет різних типів по наших містах і громадах", – каже глава держави.

Президент наголошує, кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну.

"Більш ніж 110 танкерів тіньового флоту Москви зараз знаходяться в морі. На їхньому борту – понад 12 млн тонн російської нафти, яку завдяки послабленням санкцій знову можна продавати без наслідків. Це 10 млрд дол. – ресурс, який прямо конвертується в нові удари по Україні", – каже Володимир Зеленський.

Глава держави наголошує: важливо, щоб російські танкери зупинялись, а не доставляли нафту в порти.

Потрібно, щоб експорт нафти агресора зменшувався, і українські далекобійні санкції продовжують працювати саме на це. "Я вдячний кожному нашому воїну за влучність і дякую всім партнерам, які допомагають посилювати тиск на Росію за цю війну".