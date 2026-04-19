ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Суспільство / Війна

Сили ППО уночі збили 203 із 236 ворожих БпЛА, є влучання

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 18 локаціях.

ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Росіяни уночі 19 квітня атакували Україну 236 ударними безпілотниками. Сили ППО знешкодили 203 ворожі дрони. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 19 квітня (з 17:30 18 квітня) противник атакував 236 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф., Донецьк ТОТ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 150 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 203 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголошують у повідостряних силах.

