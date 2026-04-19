Сили оборони за добу ліквідували ще 1070 російських загарбників

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1 070 російських загарбників. Також українські військові знищили ворожу техніку.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 318 220 (+1 070) осіб
- танків – 11 882 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 24 420 (+10) од.
- артилерійських систем – 40 324 (+82) од.
- РСЗВ – 1 748 (+5) од.
- засоби ППО – 1 349 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 247 131 (+2 019) од.
- крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 90 397 (+203) од.
- спеціальна техніка – 4 131 (+2) од.
Дані уточнюються.