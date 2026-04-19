Сили оборони за добу ліквідували ще 1070 російських загарбників

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.26 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1 070 російських загарбників. Також українські військові знищили ворожу техніку.

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну складають близько 1 318 220 солдатів.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies