ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони за добу ліквідували ще 1070 російських загарбників

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну складають близько 1 318 220 солдатів.

Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1 070 російських загарбників. Також українські військові знищили ворожу техніку. 

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 1 318 220 (+1 070) осіб 
  • танків – 11 882 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 24 420 (+10) од.
  • артилерійських систем – 40 324 (+82) од.
  • РСЗВ – 1 748 (+5) од.
  • засоби ППО – 1 349 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 247 131 (+2 019) од.
  • крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 90 397 (+203) од.
  • спеціальна техніка – 4 131 (+2) од.

Дані уточнюються.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies