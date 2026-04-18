Зеленський повідомив, що ліквідований у Києві терорист раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності

За словами президента, зараз з’ясовується все, що може бути про нього відомо, і чому він таке наробив. В роботі у слідчих — кілька версій.

У вечірньому зверненні 18 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що ліквідований у Києві терорист раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. 

“Слідчі Національної поліції та СБУ ведуть зараз розслідування всіх обставин нападу в Києві на звичайних людей. Нападник був ліквідований, він тримав заручників. Одного з заручників, на жаль, убив. Чотирьох людей він убив просто на вулиці. Ще одна жінка померла в лікарні — важке поранення”, — розповів президент.

Він зазначив, що чотирьох заручників вдалося врятувати. Станом на цей час відомо, що 14 людей були поранені. Цифра може збільшитись, люди ще звертаються по допомогу. Серед поранених — хлопчик, йому 12 років. Лікарі надають необхідну допомогу.

Відомо, що нападник підпалив квартиру, перед тим як вийти зі зброєю на вулицю. Президент повідомив, що раніше нападник вже притягувався до кримінальної відповідальності. Довго жив на Донеччині, народився в Росії.

Зараз з’ясовується все, що може бути про нього відомо, і чому він таке наробив. Треба перевірити кожну деталь. В роботі у слідчих — кілька версій. Всі його електронні пристрої, телефон, всі зв’язки будуть перевірені”, — сказав Зеленський.

Він додав, що міністр внутрішніх справ України, Служба безпеки України та Генеральний прокурор України будуть інформувати суспільство. 

﻿
