Стрілянина на вулицях Києва: що відомо про стрільця, який вбив та поранив понад 20 людей

У роботі у слідчих кілька версій. Розстріл мирних людей кваліфіковано як тероризм.

До спецоперації із затримання злочинця залучили наряди поліції і КОРД. За словами очільника МВС Ігоря Клименка, який особисто перебував на місці подій, під час операції терориста ліквідували. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники, він не висував жодних вимог.

Сьогодні, 18 квітня, вдень у Голосіївському районі столиці невідомий відкрив стрілянину по людях. Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про 6 загиблих і 15 поранених. Серед потерпілих є дитина.

Фото: Суспільне Новини Прострелена вітрина магазину

Перші повідомлення про стрілянину на вулицях Києва надійшли близько 17 години. Шансів врятуватися у жертв нападника не було: за словами Ігоря Клименка, чоловік із карабіном підходив впритул і стріляв.

"У Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину, вбив чотирьох людей, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. За попередніми даними, він використовував автоматичну зброю. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник", - зазначив Генпрокурор Руслан Кравченко.

Після сорокахвилинних безуспішних перемовин і вбивства стрільцем одного із заручників супермаркет штурмували спецпризначенці КОРДу Нацполіції. Зловмисник стріляв і у поліцейських - його ліквідували.

Фото: скрин відео

Медики на місці надали допомогу шістьом постраждалим, зокрема й чотиримісячній дитині. Дитина отруїлася чадним газом в квартирі поруч з тією, яку підпалив зловмисник, перш ніж вийти зі зброєю на вулицю, розповів мер столиці Віталій Кличко.

Фото: Суспільне Новини/Іван Антипенко Жертва стрільця.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що нападник раніше вже притягався до кримінальної відповідальності. За словами Зеленського, чотирьох людей зловмисник убив просто на вулиці. Ще одна жінка померла в лікарні. Чотирьох заручників вдалося врятувати.

Розслідування всіх обставин нападу в Києві на звичайних людей ведуть слідчі Національної поліції та СБУ, сказав глава держави. «Зараз зʼясовується все, що може бути про нього відомо, і чому він таке наробив. Треба перевірити кожну деталь. В роботі у слідчих кілька версій. Усі його електронні пристрої, телефон, усі звʼязки будуть перевірені. Міністр внутрішніх справ України, Служба безпеки України та Генеральний прокурор України будуть інформувати суспільство. Уся перевірена інформація має бути надана нашим людям», - наголосив Зеленський.

Фото: Суспільне Новини/Іван Антипенко Медики надають допомогу постраждалій жінці.

ЩО ВІДОМО ПРО ЗЛОВМИСНИКА

За оприлюдненими даними, йому було 58 років, народився у Москві, мав українське громадянство, раніше жив у Бахмуті Донецької області, згодом - у Голосіївському районі столиці.

Сусідка ліквідованого стрільця розповіла, що він вітався зі сусідами, але не спілкувався. Квартиру купив років десять тому, жив один.

Очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що торік у грудні чоловік оновив дозвільні документи на зброю. Слідчі перевірять, хто продовжив нападникові дозволи.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що за фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі столиці розпочали кримінальне провадження за статтею "терористичний акт, що призвів до загибелі людей".

Фото: Суспільне ймовірна зброя стрільця

"Встановлено особу стрільця – це чоловік 1968 року народження, який використовував зареєстровану вогнепальну зброю. Внаслідок нападу загинули шестеро осіб. Серед них – чоловік, який помер на місці події, та жінка, яка від отриманих поранень померла в лікарні. Їхній син, 2015 року, народження із вогнепальним пораненням перебуває у дитячому медичному закладі, де йому надається необхідна допомога", - підсумував генпрокурор.

Деякі журналісти назвали ім’я зловмисника – Дмитро Васильченков. За їх даними, він колишній військовослужбовець Збройних сил України, служив до 2004 року в Донецькій області (254-а мотострілецька дивізія, батальйон забезпечення), потім пішов у запас. Після 2022 року знову проходив службу в українській армії.

Фото: Прокуратура Ліквідований стрілець

Відділ OSINT Торонтського телебачення стверджує, що зловмисник у 2015-2017 роках жив у Росії, пізніше повернувся в Україну, однак мав антиукраїнські погляди.

До кримінальної відповідальності притягався в 2023 році у справі про тілесні ушкодження – начебто влаштував бійку у столичному супермаркеті. Проте у 2024 році суд звільнив його від відповідальності після примирення з потерпілим.