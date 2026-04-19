Росіяни завдали 756 ударів по Запорізькій області, є поранена

Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю постраждала одна людина, росіяни упродовж доби завдали 756 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська рф здійснили 18 авіаударів по Балабиному, Зарічному, Юрківці, Лісному, Таврійському, Ніженці, Любицькому, Шевченківському, Трудовому, Зірниці, Новоукраїнці, Воздвижівці, Копанях, Чарівному, Микільському та Верхній Терсі.
552 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Біленьке, Степне, Калинівку, Любицьке, Ясну Поляну, Юрківку, Новоіванівку, Новояковлівку, Матвіївку, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку, Добропілля, Гуляйпільське, Староукраїнку, Оленокостянтинівку, Святопетрівку та Цвіткове.
Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Запоріжжю, Малій Токмачці та Чарівному.
182 артудари прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Степовому, Павлівці, Приморському, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Варварівці, Добропіллю, Староукраїнці, Гуляйпільському та Святопетрівці.
Надійшло 98 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.