Росіяни завдали 756 ударів по Запорізькій області, є поранена

Надійшло 98 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

182 артудари прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Степовому, Павлівці, Приморському, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Варварівці, Добропіллю, Староукраїнці, Гуляйпільському та Святопетрівці.

Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Запоріжжю, Малій Токмачці та Чарівному.

Війська рф здійснили 18 авіаударів по Балабиному, Зарічному, Юрківці, Лісному, Таврійському, Ніженці, Любицькому, Шевченківському, Трудовому, Зірниці, Новоукраїнці, Воздвижівці, Копанях, Чарівному, Микільському та Верхній Терсі.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю постраждала одна людина, росіяни упродовж доби завдали 756 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies