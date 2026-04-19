Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 19 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 5 людей постраждали.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Богодухові загинув 30-річний чоловік, постраждали 41-річний чоловік та жінки 41, 51, 50 років, у селищі Великий Бурлук зазнала травм 78-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Новобаварський, Холодногірський, Київський, Основ’янський та ракетою – Шевченківський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

ракета (тип встановлюється);

4 КАБ;

6 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

8 БпЛА типу «Молнія»;

6 fpv-дронів;

33 БпЛА (тип встановлюється).

У Харкові пошкоджено цивільне підприємство, магазин, 2 багатоквартирні будинки;

У Богодухівському районі пошкоджено інтернатний заклад (с. Малижине), 3 приватні будинки, 3 автомобілі, електромережі (с. Івано-Шийчине), цивільне підприємство, електромережі, 3 приватні будинки, 2 господарчі споруди (м. Богодухів), 3 автомобілі (сел. Золочів), електромережі (с. Велика Рогозянка), фермерське господарство, автомобіль (с. Дмитрівка), приватний будинок, господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка), будинок культури (с. Відродженівське), 4 приватні будинки, автомобіль (с. Довжик);

У Куп’янському районі пошкоджено цивільне підприємство (с. Борівське), приватний будинок (с. Аркадівка), 2 приватні будинки, 2 автомобілі (сел. Великий Бурлук);

В Ізюмському районі пошкоджено складське приміщення, приватний будинок, 2 господарчі споруди (м. Ізюм);

У Харківському районі пошкоджено автомобіль, приватний будинок, літню кухню, автомобіль (сел. Слатине), приватний будинок (сел. Козача Лопань);

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Шевченкове Перше).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 166 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 29 159 людей.