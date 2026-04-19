ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
На Харківщині одна людина загинула та п'ятеро поранених через обстріли РФ

Ворог атакував Новобаварський, Холодногірський, Київський, Основ’янський та Шевченківський райони Харкова.

На Харківщині одна людина загинула та п'ятеро поранених через обстріли РФ
наслідки атаки рф
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 19 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 5 людей постраждали.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Богодухові загинув 30-річний чоловік, постраждали 41-річний чоловік та жінки 41, 51, 50 років, у селищі Великий Бурлук зазнала травм 78-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Новобаварський, Холодногірський, Київський, Основ’янський та ракетою – Шевченківський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • ракета (тип встановлюється);
  • 4 КАБ;
  • 6 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 8 БпЛА типу «Молнія»;
  • 6 fpv-дронів;
  • 33 БпЛА (тип встановлюється).

У Харкові пошкоджено цивільне підприємство, магазин, 2 багатоквартирні будинки;

У Богодухівському районі пошкоджено інтернатний заклад (с. Малижине), 3 приватні будинки, 3 автомобілі, електромережі (с. Івано-Шийчине), цивільне підприємство, електромережі, 3 приватні будинки, 2 господарчі споруди (м. Богодухів), 3 автомобілі (сел. Золочів), електромережі (с. Велика Рогозянка), фермерське господарство, автомобіль (с. Дмитрівка), приватний будинок, господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка), будинок культури (с. Відродженівське), 4 приватні будинки, автомобіль (с. Довжик);

У Куп’янському районі пошкоджено цивільне підприємство (с. Борівське), приватний будинок (с. Аркадівка), 2 приватні будинки, 2 автомобілі (сел. Великий Бурлук);

В Ізюмському районі пошкоджено складське приміщення, приватний будинок, 2 господарчі споруди (м. Ізюм);

У Харківському районі пошкоджено автомобіль, приватний будинок, літню кухню, автомобіль (сел. Слатине), приватний будинок (сел. Козача Лопань);

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Шевченкове Перше).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 166 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 29 159 людей.

