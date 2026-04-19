Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 19 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 5 людей постраждали.
Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Богодухові загинув 30-річний чоловік, постраждали 41-річний чоловік та жінки 41, 51, 50 років, у селищі Великий Бурлук зазнала травм 78-річна жінка.
Ворог атакував БпЛА Новобаварський, Холодногірський, Київський, Основ’янський та ракетою – Шевченківський райони Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- ракета (тип встановлюється);
- 4 КАБ;
- 6 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА типу «Ланцет»;
- 8 БпЛА типу «Молнія»;
- 6 fpv-дронів;
- 33 БпЛА (тип встановлюється).
У Харкові пошкоджено цивільне підприємство, магазин, 2 багатоквартирні будинки;
У Богодухівському районі пошкоджено інтернатний заклад (с. Малижине), 3 приватні будинки, 3 автомобілі, електромережі (с. Івано-Шийчине), цивільне підприємство, електромережі, 3 приватні будинки, 2 господарчі споруди (м. Богодухів), 3 автомобілі (сел. Золочів), електромережі (с. Велика Рогозянка), фермерське господарство, автомобіль (с. Дмитрівка), приватний будинок, господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка), будинок культури (с. Відродженівське), 4 приватні будинки, автомобіль (с. Довжик);
У Куп’янському районі пошкоджено цивільне підприємство (с. Борівське), приватний будинок (с. Аркадівка), 2 приватні будинки, 2 автомобілі (сел. Великий Бурлук);
В Ізюмському районі пошкоджено складське приміщення, приватний будинок, 2 господарчі споруди (м. Ізюм);
У Харківському районі пошкоджено автомобіль, приватний будинок, літню кухню, автомобіль (сел. Слатине), приватний будинок (сел. Козача Лопань);
У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Шевченкове Перше).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 166 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 29 159 людей.
- Армія РФ атакувала м'ясокомбінат у Богодухові Харківської області. Унаслідок атаки троє працівниць зазнали гострої стресової реакції.