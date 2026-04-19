Уночі 19 квітня російські окупанти атакували місто Чернігів ударними БпЛА. Унаслідок атаки загинув підліток, четверо людей поранені. Вогнем знищені приватні будинки.

Фото: Чернігівська ОВА

Про це повідомляє очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

"Внаслідок нічної атаки на місто пошкоджено 7 приватних будинків (з них 3 знищено вогнем), адміністративну будівлю, заклад освіти та два автомобілі", – ідеться у повідомленні.

Очільник Чернігівської ОВА додає, що внаслідок обстрілів пошкоджений ліцей і приватні будинки.

Були влучання на території промислового обʼєкта, а також одного з медзакладів, який не працював і фактично був зруйнований росіянами в 2022-му.

Пожежі на місцях влучань загасили вогнеборці. Усі необхідні служби залучені.

Унаслідок атаки загинула одна людина — 16-річний юнак. Поранення отримали 4 особи: три жінки та один чоловік.