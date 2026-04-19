Уночі 19 квітня російські окупанти атакували місто Чернігів ударними БпЛА. Унаслідок атаки загинув підліток, четверо людей поранені. Вогнем знищені приватні будинки.
Про це повідомляє очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
"Внаслідок нічної атаки на місто пошкоджено 7 приватних будинків (з них 3 знищено вогнем), адміністративну будівлю, заклад освіти та два автомобілі", – ідеться у повідомленні.
Очільник Чернігівської ОВА додає, що внаслідок обстрілів пошкоджений ліцей і приватні будинки.
Були влучання на території промислового обʼєкта, а також одного з медзакладів, який не працював і фактично був зруйнований росіянами в 2022-му.
Пожежі на місцях влучань загасили вогнеборці. Усі необхідні служби залучені.
Унаслідок атаки загинула одна людина — 16-річний юнак. Поранення отримали 4 особи: три жінки та один чоловік.
- Чернігівська ТЕЦ тимчасово зупинила роботу через російський обстріл, проведений вночі 17 квітня. Подача гарячої води для споживачів КП "Теплокомуненерго" призупинена.