На Дніпропетровщині через російські атаки одна людина поранена, є пошкодження

Упродовж ночі росіяни майже 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Є поранена.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ворожим ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська, Покровська громади. Виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура.

За уточненою інформацією, через учорашні атаки на район постраждала ще одна людина – 64-річна жінка.

На Синельниківщині від ворожих обстрілів потерпали Раївська, Миколаївська і Васильківська громади. Горіли будинок культури, приватний і багатоквартирний будинки. Понівечені ще одна оселя, господарська споруда, автівки.

У Кам'янському районі пошкоджене підприємство.