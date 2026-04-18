«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
WSJ: США готуються найближчими днями почати перехоплювати пов’язані з Іраном судна по всьому світу

США розраховують, що це змусить Іран відкрити Ормузьку протоку та піти на поступки щодо ядерної програми.

Десантники США прибули на Близький Схід
Фото: U.S. Central Command

США готуються найближчими днями почати перехоплювати та оглядати пов’язані з Іраном судна по всьому світу, розширюючи морську операцію поза межі Близького Сходу. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців.

Йдеться про танкери та комерційні судна, які, за оцінкою Вашингтона, допомагають Тегерану — зокрема перевозять нафту або можуть постачати озброєння. Раніше США вже розвернули 23 судна, що намагалися вийти з іранських портів.

Посилення тиску відбувається на тлі загострення ситуації навколо Ормузької протоки: Іран заявив про «жорсткий контроль» над нею і атакував кілька комерційних суден. Це змусило судноплавні компанії змінювати маршрути.

У Вашингтоні розраховують, що новий етап кампанії економічного тиску змусить Іран відкрити протоку та піти на поступки щодо ядерної програми. Операція є частиною стратегії, яку в адміністрації Дональда Трампа називають “Економічна лють”.

На цьому тлі тимчасове перемир’я між сторонами може завершитися вже наступного тижня, а нову дату переговорів поки не визначено. Обидві сторони готуються до можливого відновлення бойових дій, хоча публічно не демонструють зацікавленості в ескалації.

