США розраховують, що це змусить Іран відкрити Ормузьку протоку та піти на поступки щодо ядерної програми.

США готуються найближчими днями почати перехоплювати та оглядати пов’язані з Іраном судна по всьому світу, розширюючи морську операцію поза межі Близького Сходу. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців.

Йдеться про танкери та комерційні судна, які, за оцінкою Вашингтона, допомагають Тегерану — зокрема перевозять нафту або можуть постачати озброєння. Раніше США вже розвернули 23 судна, що намагалися вийти з іранських портів.

Посилення тиску відбувається на тлі загострення ситуації навколо Ормузької протоки: Іран заявив про «жорсткий контроль» над нею і атакував кілька комерційних суден. Це змусило судноплавні компанії змінювати маршрути.

У Вашингтоні розраховують, що новий етап кампанії економічного тиску змусить Іран відкрити протоку та піти на поступки щодо ядерної програми. Операція є частиною стратегії, яку в адміністрації Дональда Трампа називають “Економічна лють”.

На цьому тлі тимчасове перемир’я між сторонами може завершитися вже наступного тижня, а нову дату переговорів поки не визначено. Обидві сторони готуються до можливого відновлення бойових дій, хоча публічно не демонструють зацікавленості в ескалації.