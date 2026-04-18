Мін’юст США відмовився допомагати Франції у розслідуванні проти соцмережі X й Ілона Маска

Претензії французів стосуються ймовірного зловживання алгоритмами і незаконного вилучення даних користувачів.

Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Міністерство юстиції США відхилило запит французьких правоохоронних органів щодо надання допомоги в розслідуванні діяльності компанії та її власника Ілона Маска, передає Reuters із посиланням на The Wall Street Journal.

Причиною відмови американська сторона назвала захист свободи слова. У листі Управління з міжнародних справ Мін’юсту США від 17 квітня ідеться, що зусилля паризької прокуратури суперечать Першій поправці до Конституції США. 

В американському відомстві вважають, що Франція намагається використати кримінальне правосуддя для регулювання «публічного майданчика для вільного вираження ідей і думок».

Розслідування проти X у Франції триває вже понад рік. У лютому цього року прокурори провели обшуки у французькому офісі компанії. Основні претензії стосуються ймовірного зловживання алгоритмами і незаконного вилучення даних користувачів. Правоохоронці також вимагали особистої участі Ілона Маска у допитах, проте тепер ці спроби заблоковані з боку США.

Представники компанії висловили вдячність Міністерству юстиції США за захист від того, що вони називають «безпідставним розслідуванням». На їхню думку, дії французьких прокурорів є нібито політично мотивованими і спрямованими на неправомірне втручання в бізнес-діяльність соц. 

﻿
