В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
На Черкащині викрили масштабну схему незаконного видобутку піску з Дніпра на 750 млн грн

Загальний обсяг незаконно видобутого піску становить близько 34 тисяч кубометрів.

На Черкащині викрили масштабну схему незаконного видобутку піску з Дніпра на 750 млн грн
незаконний видобуток піску
Фото: Офіс генпрокурора

У Черкаській області правоохоронці викрили масштабну схему незаконного видобутку піску з Дніпра.  Збитки оцінюють майже у 750 мільйонів гривень. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, організатором незаконної діяльності став уродженець села Коробівка, який залучив до схеми ще трьох осіб. З червня по жовтень 2024 року вони здійснювали промисловий видобуток піску без відповідних дозволів на користування надрами.

Фото: Офіс генпрокурора

Роботи проводилися на шести земельних ділянках у межах Золотоніської громади. Для цього використовували земснаряд та іншу спеціалізовану техніку. Видобутий пісок одразу реалізовували, а також здійснювали його подальший збут.

Згідно з висновками судової інженерно-екологічної експертизи, загальний обсяг незаконно видобутого піску становить близько 34 тисяч кубометрів — це понад 1300 вантажівок.

10 квітня Черкаська обласна прокуратура повідомила чотирьом учасникам схеми про підозру. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 240 (незаконне видобування корисних копалин у великому розмірі) та ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Фото: Офіс генпрокурора

Тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини справи та можливих інших учасників незаконної діяльності.

