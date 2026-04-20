Минулого тижня НБУ девальвував гривню до євро і долару, незважаючи на відсутність нових передумов.

Українські банки встановили рекордну ціну продажу євро населенню на рівні 52,30 грн.

Про це повідомляє minfin.com.ua.

Зазначається, що минулого тижня НБУ девальвував гривню до євро і долару, незважаючи на відсутність нових передумов для таких дій.

За результатами тижня 13−18 квітня, офіційний курс долару зріс на 1% до 43,89 грн, а євро на 1,9% до 51,76 грн. Готівковий долар додав 0,9% до 44,07 грн, євро на 2,1% до 52,32 грн.

Попередній максимальний курс євро зафіксували 18 квітня 2026 року на рівні 52,25 грн.

На чорному ринку курс долара склав до 43,55 грн, а євро до 50,90 грн.

Курси долара в ПриватБанку становить 43,70 - 44,30 грн, Ощадбанку – 43,60 - 44,25 грн

Курси євро в відповідно 51,50 - 52,50 грн і 51,40 - 52,30 грн.