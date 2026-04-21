Зеленський обговорив із президентами Євроради і Єврокомісії розблокування 90 млрд євро допомоги

Також ішлося про вступ України до ЄС.

Володимир Зеленський провів розмови із лідерами Євроради Антоніу Коштою і Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

За словами Зеленського, говорили найперше про розблокування фінансового пакета допомоги на 90 млрд євро.

«Ці кошти посилять не лише Україну, а й усю Європу. І важливо, щоб найближчим часом ми вже почали їх отримувати. Всі потрібні кроки для цього з боку України зроблені», - наголосив глава держпви.

Президент також обговорив із фон дер Ляєн вступ України до ЄС і нові санкції порти Росії.

«Абсолютно справедливо відкрити переговорні кластери щодо нашого членства у Європейському Союзі – технічно Україна вже повністю готова. І так само справедливо продовжувати санкційний тиск на Росію – рішучість Європи в ухваленні нових санкційних кроків має ключове значення на тлі послаблення деяких існуючих обмежень. Домовилися, що детально обговоримо ці питання та узгодимо наступні кроки під час нашої зустрічі», - повідомив Зеленський.

Кошта натомість відзначив безпекові домовленості України з партнерами із Близького Сходу та регіону Затоки.

«Українська система захисту життів, яку ми пропонуємо партнерам у форматі Drone Deal, справді унікальна. Ми вже почали цю співпрацю і з окремими європейськими країнами. Домовилися, що продовжимо обговорення цієї теми під час особистої зустрічі вже найближчим часом. Важливо, щоб Європа була об’єднана й захищена», - наголосив Зеленський.