Каллас: ЄС ухвалить рішення про кредит Україні на 90 млрд євро протягом доби

Також дипломат наполягає на запровадженні санкцій проти Росії.

Остаточне рішення щодо надання Україні позики в розмірі 90 млрд євро очікується протягом найближчих 24 годин.

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає «Європейська правда».

За словами Каллас, розблокування допомоги стало можливим завдяки зміні політичної ситуації в Угорщині після нещодавніх виборів. Глав євродипломатії сказала, що в ЄС з'явився «новий імпульс», який дозволяє завершити тривалі дискусії щодо кредиту. Окрім фінансового питання, міністри закордонних справ країн Євросоюзу закликали до швидкого прогресу у підготовці 20-го пакета санкцій проти Росії.

Каллас наголосила на необхідності перегляду раніше заблокованих рішень, зокрема, відкриття нових переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС та наповнення Фонду озброєння в межах Європейського фонду миру.

Дипломат підкреслила, що Європа повинна забезпечити Україну всім необхідним для оборони, щоб змусити російського диктатора Путіна усвідомити безперспективність війни.

Також Каллас наполягає, аби ЄС затвердив санкції проти РФ, які перебували на розгляді, але не були узгоджені раніше через позицію окремих країн.