Каллас: ЄС ухвалить рішення про кредит Україні на 90 млрд євро протягом доби

Остаточне рішення щодо надання Україні позики в розмірі 90 млрд євро очікується протягом найближчих 24 годин.
Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає «Європейська правда».
За словами Каллас, розблокування допомоги стало можливим завдяки зміні політичної ситуації в Угорщині після нещодавніх виборів. Глав євродипломатії сказала, що в ЄС з'явився «новий імпульс», який дозволяє завершити тривалі дискусії щодо кредиту. Окрім фінансового питання, міністри закордонних справ країн Євросоюзу закликали до швидкого прогресу у підготовці 20-го пакета санкцій проти Росії.
Каллас наголосила на необхідності перегляду раніше заблокованих рішень, зокрема, відкриття нових переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС та наповнення Фонду озброєння в межах Європейського фонду миру.
Дипломат підкреслила, що Європа повинна забезпечити Україну всім необхідним для оборони, щоб змусити російського диктатора Путіна усвідомити безперспективність війни.
Також Каллас наполягає, аби ЄС затвердив санкції проти РФ, які перебували на розгляді, але не були узгоджені раніше через позицію окремих країн.
- Кредит на 90 млрд євро був схвалений Єврорадою торік у грудні. Ці кошти критично важливі для забезпечення першочергових потреб України на 2026-2027 роки.
- Угорщина погодилася на цей кредит лише в обмін на обіцянку, що вона може не робити внесків у позику.
- Ці кошти мають взяти із європейського бюджету, а не з заморожених коштів Росії. Це означає, що Брюссель відмовився від надання зараз так званого репараційного кредиту за рахунок коштів Росії на користь альтернативного фінансування.
- Однак після успішного голосування Євроради кредит для України почала блокувати Угорщина. Після російської атаки на нафтопровід «Дружба» і зупинки транзиту енергоресурсів Будапешт використовував потребу України в допомозі як метод тиску.
- Ексглава угорського МЗС Петер Сіярто прямо заявляв – блокування триватиме доти, поки не відновиться транзит.
- Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо теж погрожував блокуванням кредиту, якщо в Угорщині Орбан програє вибори.
- Після перемоги на угорських парламентських виборах партії «Тиса» Європейська комісія розпочала перемовини з лідером політсили Петером Мадяром щодо розблокування 35 мільярдів євро заморожених коштів Євросоюзу. Зокрема одним із ключових рішень зазначається припинення опору Будапешта кредиту для України на 90 мільйонів євро та 20-ому пакету санкцій проти Росії.