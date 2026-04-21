Bloomberg: Ахметов у 2022 році купив житло в Монако за $550 млн

Мільярдер Рінат Ахметов, якого вважають найбагатшим українцем, придбав розкішну п’ятирівневу квартиру в одному з найпрестижніших нових районів Монако – Mareterra за приблизно 471 млн євро (близько $554 млн).

Як пише Bloomberg, це – одна з найдорожчих угод із житловою нерухомістю в історії.

Апартаменти на узбережжі мають 21 кімнату та розташовані в будівлі «Le Renzo». Загальна площа – близько 2 500 квадратних метрів (без урахування терас і балконів із видом на Середземне море). У квартирі є приватний басейн, джакузі та щонайменше вісім паркомісць.

Угоду, завершену у 2024 році, підтверджують реєстри нерухомості Монако та документи, зокрема листування і попередні договори, які вивчило Bloomberg. Видання пише, що угоду Ахметов уклав незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Холдинг Ахметова System Capital Management підтвердив інвестицію в цей проєкт, але не розкрив деталей щодо ціни чи конкретного об’єкта.

Якщо вказана сума точна, це перевищує попередні рекорди, зокрема продаж маєтку девелопера Ніка Кенді в Лондоні за понад $350 млн і пентхауса в Нью-Йорку, який придбав Кен Гріффін приблизно за $240 млн.

Монако традиційно вважається найдорожчим у світі через обмежену територію та статус податкового притулку. Проєкт Mareterra реалізовували понад десять років: він включає 114 розкішних вілл, таунхаусів і квартир із садами, гаванню та набережною.Район збудований на намивній території та відкритий у 2024 році князем Альбером II. Він уже став магнітом для ультрабагатих інвесторів з усього світу.

Статки Ахметова оцінюються більш ніж у $7 млрд.

Раніше бізнесмен також купував елітну нерухомість, зокрема віллу Les Cèdres на Лазурному узбережжі Франції за €200 млн у 2019 році та пентхаус у лондонському комплексі One Hyde Park.

За даними ринку, ціни в Mareterra перевищують €100 000 за квадратний метр, а окремі квартири продаються за десятки мільйонів євро. Також є оголошення про оренду чотири- та п'ятикімнатних квартир за 150 000 євро на місяць. Аналітики зазначають, що попит на нерухомість у Монако залишається стабільно високим через обмежену пропозицію та інтерес міжнародних інвесторів.