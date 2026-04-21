Ілон Маск проігнорував допит у Франції щодо шкідливого контенту в X

Американський мільярдер Ілон Маск не прибув на добровільне інтерв'ю з прокуратурою Франції у Парижі в межах розслідування кримінальної справи, порушеної проти соціальної мережі X.

Як пише Deutsche Welle, лідер списку найбагатших людей світу проігнорував виклик, оскільки вважає, що претензії до нього та його компанії з боку французьких правоохоронців є політично мотивованими і не відповідають дійності.

Звинувачення на адресу Маска стосуються контенту, який генерує штучний інтелект Grok. Прокурори стверджують, що в X поширювали дописи із запереченням Голокосту, що у Франції вважається важким злочином. Також нейромережа могла бути причетна до поширення сексуалізованих зображень неповнолітніх.

Неприбуття Маска не буде покараним, але розслідування продовжиться навіть без його свідчень. Франція вже має досвід арешту власника великої технологічної компанії через звинувачення у кіберзлочинах - у серпні 2024 року в Парижі затримали засновника месенджера Telegram Павла Дурова.