ГоловнаСвіт

Ілон Маск проігнорував допит у Франції щодо шкідливого контенту в X

Власник соцмережі вважає справу політично мотивованою.

Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Американський мільярдер Ілон Маск не прибув на добровільне інтерв'ю з прокуратурою Франції у Парижі в межах розслідування кримінальної справи, порушеної проти соціальної мережі X.

Як пише Deutsche Welle, лідер списку найбагатших людей світу проігнорував виклик, оскільки вважає, що претензії до нього та його компанії з боку французьких правоохоронців є політично мотивованими і не відповідають дійності.

Звинувачення на адресу Маска стосуються контенту, який генерує штучний інтелект Grok. Прокурори стверджують, що в X поширювали дописи із запереченням Голокосту, що у Франції вважається важким злочином. Також нейромережа могла бути причетна до поширення сексуалізованих зображень неповнолітніх. 

Неприбуття Маска не буде покараним, але розслідування продовжиться навіть без його свідчень. Франція вже має досвід арешту власника великої технологічної компанії через звинувачення у кіберзлочинах - у серпні 2024 року в Парижі затримали засновника месенджера Telegram Павла Дурова

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies