Фіцо подав запит Польщі щодо прольоту його літака у Москву на 9 травня

Балтійські держави вже відмовили, у Польщі - думають.

Роберт Фіцо на зустрічі з Путіним

Польське міністерство закордонних справ підтвердило, що Словаччина офіційно подала запит на використання повітряного простору для здійснення перельоту до Росії для прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Як пише Укрінформ, політик планує другий рік поспіль відвідати у Москві заходи, організовані російською владою до так званого "Дня перемоги" 9 травня. У Литві, Латвії та Естонії відмовилися пропускати літак Фіцо над своєю територією.

У Польщі заявили, що наразі аналізують запит словацького уряду. Минулоріч Варшава теж заборонила Фіцо летіти на поклон Путіну через свій повітряний простір.

На тлі відмов прем'єру рік тому довелося здійснювати переліт через Угорщину, Румунію, Чорне море та Грузію.