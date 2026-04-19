ГоловнаСвіт

​Естонія не дозволить Фіцо пролетіти через свою територію до Москви на парад 9 травня, - голова МЗС

Маргус Цахкна
Фото: EPA/UPG

Естонія не надасть дозволу прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо на проліт через свою територію до Москви для участі в параді 9 травня.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає "Інтерфакс-Україна".

"Фіцо і цього року не отримає дозволу на використання повітряного простору Естонії для польоту до Москви на парад 9 травня, мета якого – прославлення агресора. Ми заборонили це минулого року, і той самий принцип діє й зараз", – сказав він.

Цахкна додав, що позиція Естонії чітка: жодна країна не може використовувати її повітряний простір для зміцнення відносин з Росією в той час, коли Росія продовжує ігнорувати міжнародні норми та вчиняти агресію проти безпеки України та всієї Європи.

Він також зазначив, що для країн ЄС і НАТО діє єдиний порядок отримання дозволів на посадку і проліт у рамках офіційних візитів, однак він не поширюється на випадки, коли повітряний простір Естонії передбачається використовувати для польотів до Росії.

Раніше Литва і Латвія заборонили проліт для літака Фіцо на шляху до Москви. 

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies