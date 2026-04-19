Лукашенко хоче зустрітися із президентом Трампом для укладення "великої угоди"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом для укладення "великої угоди".

Про це він сказав в інтерв'ю БЕЛТА.

Як заявив Лукашенко, як тільки сторони все підготують "на нижчому рівні", він готовий зустрітися із президентом Трампом.

"Я готовий до цієї зустрічі. Ми готові до угоди, але її потрібно підготувати, щоб вона враховувала інтереси і США, і Білорусі", – сказав він.

Також Лукашенко розповів про імовірний візит до США, водночас додав, що не прагне поїздки заради самої зустрічі.

"Неправда, що я прямо "горю бажанням" побувати у Сполучених Штатах Америки і просто потиснути руку Дональду Трампу. Скажу відверто, було б приємно побачити цю людину віч-на-віч та потиснути їй руку. Але це не самоціль, це не головне", – заявив він.

Крім того Лукашенко згадав про так звану "велику угоду", яка обговорюється від початку зв'язків між країнами, однак сторони ще мають врегулювати низку питань.

Також він розкритикував американські санкції, які,на його думку, не дали очікуваного ефекту.

"Американці повинні зрозуміти, що санкції не відіграли своєї ролі. Ми пристосувалися, тому політв'язні, санкції... Слухайте, це дрібниця", – сказав Лукашенко.