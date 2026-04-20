Сибіга подякував балтійським країнам за заборону прольоту літака Фіцо на парад до Москви

Очільник українського МЗС закликав інші країни також заборонити використання свого повітряного простору.

Роберт Фіцо на зустрічі з Путіним
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Естонії, Латвії та Литві за тверду позицію проти використання їхнього повітряного простору для поглиблення зв’язків із Росією. Йдеться про візит прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви у травні.

Про це йдеться у його дописі на соціальній платформі X.

“Для тих, хто забув, Росія продовжує вести агресивну війну проти України, створюючи пряму загрозу безпеці Європи та міжнародному порядку”, – підкреслив міністр.

Сибіга наголосив, що твердий і стійкий тиск має тривати, доки Росію не буде притягнуто до повної відповідальності. “Ми закликаємо інші країни наслідувати приклад наших балтійських друзів і також заборонити використання свого повітряного простору. Давайте компенсуємо брак свідомості браком повітряних маршрутів”, – підсумував дипломат.

Про що йдеться

Естонія, Литва і Латвія заборонили проліт для літака Фіцо на шляху до Москви на парад 9 травня. Фіцо також заборонили проліт через повітряний простір Польщі.

Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков заявляв, що низка іноземних політиків планують відвідати Москву на святкування 9 травня. За даними російської сторони, у 2025 році в цих заходах взяли участь лідери 27 держав, серед яких представники Китаю, Білорусі, Куби, Венесуели, Сербії та Словаччини.

У Євросоюзі закликали політиків та країни-кандидати утриматися від поїздок до Москви на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

У Латвії, зокрема, пояснили заборону "політичною чутливістю мети польоту", тоді як у Литві послалися на "технічні та дипломатичні обставини".

﻿
