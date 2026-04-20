Сибіга подякував балтійським країнам за заборону прольоту літака Фіцо на парад до Москви

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Естонії, Латвії та Литві за тверду позицію проти використання їхнього повітряного простору для поглиблення зв’язків із Росією. Йдеться про візит прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви у травні.
Про це йдеться у його дописі на соціальній платформі X.
“Для тих, хто забув, Росія продовжує вести агресивну війну проти України, створюючи пряму загрозу безпеці Європи та міжнародному порядку”, – підкреслив міністр.
Сибіга наголосив, що твердий і стійкий тиск має тривати, доки Росію не буде притягнуто до повної відповідальності. “Ми закликаємо інші країни наслідувати приклад наших балтійських друзів і також заборонити використання свого повітряного простору. Давайте компенсуємо брак свідомості браком повітряних маршрутів”, – підсумував дипломат.
Про що йдеться
Естонія, Литва і Латвія заборонили проліт для літака Фіцо на шляху до Москви на парад 9 травня. Фіцо також заборонили проліт через повітряний простір Польщі.
Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков заявляв, що низка іноземних політиків планують відвідати Москву на святкування 9 травня. За даними російської сторони, у 2025 році в цих заходах взяли участь лідери 27 держав, серед яких представники Китаю, Білорусі, Куби, Венесуели, Сербії та Словаччини.
У Євросоюзі закликали політиків та країни-кандидати утриматися від поїздок до Москви на тлі повномасштабної війни Росії проти України.
У Латвії, зокрема, пояснили заборону "політичною чутливістю мети польоту", тоді як у Литві послалися на "технічні та дипломатичні обставини".