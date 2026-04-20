Російська держструктура “Россотруднічєство”, яка займається просуванням інтересів РФ за кордоном, під виглядом культурного обміну оголосила про запуск чергової “навчальної програми” для медійників із країн Глобального Півдня.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Курси відбудуться у Москві та орієнтовані на журналістів, редакторів і блогерів із Бразилії, Індії, ПАР, Єгипту й Тунісу.
Учасникам обіцяють майстер-класи від фахівців пропагандистського агентства Sputnik. Ключовим маркером цієї програми є акцент на використанні технологій штучного інтелекту в медіасфері.
У ЦПД підкреслюють, що ця програма, як і інші подібні “освітні” ініціативи, є елементом системної політики “м’якої сили” РФ, спрямованої на посилення впливу в країнах Азії, Африки та Латинської Америки.
Таким чином Москва створює мережу лояльних журналістів за кордоном, здобуваючи їхню прихильність під виглядом професійного навчання. Головна мета Кремля – сформувати стійкий канал трансляції кремлівських наративів через “місцеві голоси”, яким більше довіряє локальна аудиторія.
- Раніше стало відомо, що російське підсанкційне інформагентство “Африканська ініціатива” анонсувало відкриття школи журналістики на Мадагаскарі.