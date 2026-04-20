Москва запускає “навчальну програму” для журналістів з Глобального Півдня, – ЦПД

Головна мета Кремля – сформувати стійкий канал трансляції кремлівських наративів через “місцеві голоси”.

Москва запускає “навчальну програму” для журналістів з Глобального Півдня, – ЦПД
Москва запускає “навчальну програму” для журналістів з Глобального Півдня
Фото: Центр протидії дезінформацїі

Російська держструктура “Россотруднічєство”, яка займається просуванням інтересів РФ за кордоном, під виглядом культурного обміну оголосила про запуск чергової “навчальної програми” для медійників із країн Глобального Півдня. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Курси відбудуться у Москві та орієнтовані на журналістів, редакторів і блогерів із Бразилії, Індії, ПАР, Єгипту й Тунісу

Учасникам обіцяють майстер-класи від фахівців пропагандистського агентства Sputnik. Ключовим маркером цієї програми є акцент на використанні технологій штучного інтелекту в медіасфері.

У ЦПД підкреслюють, що ця програма, як і інші подібні “освітні” ініціативи, є елементом системної політики “м’якої сили” РФ, спрямованої на посилення впливу в країнах Азії, Африки та Латинської Америки

Таким чином Москва створює мережу лояльних журналістів за кордоном, здобуваючи їхню прихильність під виглядом професійного навчання. Головна мета Кремля – сформувати стійкий канал трансляції кремлівських наративів через “місцеві голоси”, яким більше довіряє локальна аудиторія.

