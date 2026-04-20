Радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов постраждав унаслідок атаки РФ

Радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов постраждав унаслідок сьогоднішньої російської атаки.
Про це він написав у фейсбуці.
«Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Випустили 4 реактивних «Шахеда». Один керований реактивний «Шахед» врізався у стіну мого будинку», – йдеться у його повідомленні.
Бескрестнов розповів, що «будинку в мене більше немає».
«Мене зачепило, але головне – я чудом живий», – додав він.
- У ніч на 20 квітня російська армія атакувала Україну 142 безпілотниками. ППО знешкодила 113 із них. Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків у 6 місцях.