ГоловнаСуспільствоВійна

Радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов постраждав унаслідок атаки РФ

Він розповів, що його будинок зруйнований. 

Сергій Бескрестнов (флеш)
Фото: politanaliz.com.ua

Радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов постраждав унаслідок сьогоднішньої російської атаки.

Про це він написав у фейсбуці. 

«Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Випустили 4 реактивних «Шахеда». Один керований реактивний «Шахед» врізався у стіну мого будинку», – йдеться у його повідомленні. 

Бескрестнов розповів, що «будинку в мене більше немає».

«Мене зачепило, але головне – я чудом живий», – додав він. 

Сергій «Флеш» Бескрестнов після атаки РФ
Фото: Фейсбук Сергія «Флеша» Бескрестнова
  • У ніч на 20 квітня російська армія атакувала Україну 142 безпілотниками. ППО знешкодила 113 із них. Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків у 6 місцях.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies