Радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов постраждав унаслідок атаки РФ

Він розповів, що його будинок зруйнований.

Радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов постраждав унаслідок сьогоднішньої російської атаки.

Про це він написав у фейсбуці.

«Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Випустили 4 реактивних «Шахеда». Один керований реактивний «Шахед» врізався у стіну мого будинку», – йдеться у його повідомленні.

Бескрестнов розповів, що «будинку в мене більше немає».

«Мене зачепило, але головне – я чудом живий», – додав він.

Фото: Фейсбук Сергія «Флеша» Бескрестнова Сергій «Флеш» Бескрестнов після атаки РФ