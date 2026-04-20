Суспільство / Війна

Двоє людей поранені внаслідок сьогоднішньої атаки проти Полтавської області

Пошкоджена територія підприємства, куди впали уламки.

Двоє людей поранені внаслідок сьогоднішньої атаки проти Полтавської області
Фото: t.me/Pavliuk_KSV/3284

Вранці 20 квітня армія Росії атакувала Полтавський район. Внаслідок падіння уламків на території підприємства пошкоджено скління і дві машини.

Поранення отримали двоє людей. Про це розповів голова ОВА Віталій Дяківнич. 

“Сьогодні зранку ворог знову атакував Полтавський район. Працювала ППО. Унаслідок падіння уламків на територію одного з підприємств пошкоджено скління будівлі та 2 автомобілі. На жаль, двоє людей отримали травми середньої тяжкості. Їм надається уся необхідна допомога”, – сказав він. 

Ворог завдає ударів по області майже щодня. Вчора росіяни атакували залізницю. До того вдарили по промисловості

