Двоє людей поранені внаслідок сьогоднішньої атаки проти Полтавської області

Вранці 20 квітня армія Росії атакувала Полтавський район. Внаслідок падіння уламків на території підприємства пошкоджено скління і дві машини.

Поранення отримали двоє людей. Про це розповів голова ОВА Віталій Дяківнич.

“Сьогодні зранку ворог знову атакував Полтавський район. Працювала ППО. Унаслідок падіння уламків на територію одного з підприємств пошкоджено скління будівлі та 2 автомобілі. На жаль, двоє людей отримали травми середньої тяжкості. Їм надається уся необхідна допомога”, – сказав він.

Ворог завдає ударів по області майже щодня. Вчора росіяни атакували залізницю. До того вдарили по промисловості.