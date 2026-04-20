Під ударом були Краматорський та Бахмутський райони.

Всього за минулу добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

З лінії фронту евакуйовано 146 людей, зокрема 42 дитини.

Інформація про постраждалих за добу не надходила.

Краматорський район

У Миколаївці зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено шість адмінбудівель і 9 багатоповерхівок.

У Райгородку пошкоджено приватний будинок. Краматорськ зазнав удару авіабомбою та FPV-дроном.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено два приватні будинки.