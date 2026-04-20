Всього за минулу добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
З лінії фронту евакуйовано 146 людей, зокрема 42 дитини.
Інформація про постраждалих за добу не надходила.
Краматорський район
У Миколаївці зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено шість адмінбудівель і 9 багатоповерхівок.
У Райгородку пошкоджено приватний будинок. Краматорськ зазнав удару авіабомбою та FPV-дроном.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено два приватні будинки.