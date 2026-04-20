Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Суспільство / Війна

У Броварському районі Київщини через російський удар горів будинок

Травмована людина.

У Броварському районі Київщини через російський удар горів будинок
Наслідки російської атаки на Київщині
Фото: ДСНС

У ніч на 20 квітня російська армія атакувала Київську область. У Броварському районі горів будинок. Травмована людина.

Про це розповіли у телеграмі ДСНС, а також повідомив начальник ОВА Микола Калашник. 

«Росія завдала удару по житловому сектору, травмовано 1 людину», – йдеться у повідомленні рятувальників.

У Броварському районі внаслідок атаки виникла пожежа в житловому будинку. Калашник повідомив про два пошкоджені будинки. 

Наслідки російської атаки на Київщині
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки на Київщині

Травмовано 51-річну людину. Начальник ОВА написав, що це - чоловік 1974 року народження. В ДСНС пишуть, що травмована жінка. Постраждалу людину госпіталізували і надають необхідну медичну допомогу.

Пожежу ліквідували.

﻿
