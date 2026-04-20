У Броварському районі Київщини через російський удар горів будинок

У ніч на 20 квітня російська армія атакувала Київську область. У Броварському районі горів будинок. Травмована людина.
Про це розповіли у телеграмі ДСНС, а також повідомив начальник ОВА Микола Калашник.
«Росія завдала удару по житловому сектору, травмовано 1 людину», – йдеться у повідомленні рятувальників.
У Броварському районі внаслідок атаки виникла пожежа в житловому будинку. Калашник повідомив про два пошкоджені будинки.
Травмовано 51-річну людину. Начальник ОВА написав, що це - чоловік 1974 року народження. В ДСНС пишуть, що травмована жінка. Постраждалу людину госпіталізували і надають необхідну медичну допомогу.
Пожежу ліквідували.