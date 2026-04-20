У Одесі знайшли мертвим депутата міської ради

Правоохоронці встановлюють обставини смерті депутата міської ради Одеси, якого знайшли мертвим у авто на одній із вулиць міста.

Про це розповіли у Нацполіції.

Подія сталася сьогодні вранці у Приморському районі.

«Тіло чоловіка було виявлено в автівці на одній із вулиць міста», – розповіли там.

Попередньо встановили, що чоловік міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Всі обставини події встановлюються. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.