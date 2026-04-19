Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві, внаслідок якого загинули цивільні.

Про це він повідомив у Телеграмі.

За словами міністра, відповідне завдання отримав голова Національної поліції України Іван Вигівський. Розслідування має встановити, наскільки дії правоохоронців відповідали службовим стандартам у критичній ситуації.

"Дав доручення голові Національної поліції України Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у ДБР".

Клименко наголосив, що принцип "служити та захищати" має бути не лише гаслом, а й підкріплюватися професійними діями, особливо в умовах загрози життю громадян.

Глава Нацполіції Іван Вигівський наголосив, що на час проведення перевірки поліцейських відсторонено від виконання службових обов’язків.

За словами Вигівського, розслідування передбачає детальне вивчення всіх обставин трагедії.

"Маємо встановити всі обставини події без винятків: вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що поширені в мережі, опитуються свідки. Уся зібрана інформація буде передана до Державного бюро розслідувань", – повідомив він.

У Нацполіції підкреслюють, що зацікавлені в об’єктивному та неупередженому розслідуванні. Результати перевірки обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Теракт у Києві. Що відомо

У Голосіївському районі Києва 18 квітня невідомий відкрив стрілянину по людях. Відомо про 6 загиблих і 15 поранених. Як відомо, стрільця ліквідували під час затримання.

Поліція Києва заявила, що силовики провели спецоперацію із затримання злочинця, залучили наряди поліції і КОРД.

Генпрокурор України Руслан Кравченко повідомив, що нападником виявився уродженець Москви. Також відомо, що перед терактом, він підпалив квартиру. За попередніми даними, він використовував зареєстровану автоматичну зброю.