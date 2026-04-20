В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Зловживання під час закупівлі деревини для оборони: провели обшуки в 11 областях

За результатами шістьом службовим особам повідомлено про підозру.

Зловживання під час закупівлі деревини для оборони: провели обшуки в 11 областях
У межах розслідування зловживань при закупівлях деревини для ЗСУ провели 38 обшуків

У межах розслідування зловживань при закупівлях деревини для потреб оборони правоохоронці провели 38 обшуків у 11 областях країни.

Про це повідомили в Офісі генпрокурори.

У межах програми “Нечесні закупівлі” 15 квітня прокурори спеціалізованих прокуратур у сфері оборони провели масштабні слідчі дії у кримінальних провадженнях у цих справах.

Операція охопила 11 регіонів: Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку, Чернігівську області та місто Київ.

Проведено 38 обшуків, під час яких вилучено засоби зв’язку, оргтехніку, службову документацію та чорнові записи, що мають доказове значення.

За результатами шістьом службовим особам повідомлено про підозру. Серед них: колишній керівник квартирно-експлуатаційного управління, начальник квартирно-експлуатаційної служби військової частини, а також керівники державних підприємств. 

За інформацією слідства, їхні дії завдали державі понад 14,7 млн грн збитків.

Зокрема, інженеру відділу матеріально-технічного забезпечення Харківського КЕУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України. Через неналежне виконання службових обов’язків він допустив закупівлю паливної деревини за завищеними цінами, що спричинило понад 10 млн грн збитків бюджету.

Колишньому начальнику Київського квартирно-експлуатаційного управління інкримінують ч. 4 ст. 425 КК України. За версією слідства, через службову недбалість він також допустив закупівлю деревини за завищеною вартістю, завдавши близько 2 млн грн збитків.

Крім того, начальнику квартирно-експлуатаційної служби тилу військової частини повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України. Слідство вважає, що він, зловживаючи службовим становищем, допустив закупівлю паливної деревини твердих порід за завищеними цінами. У цьому епізоді сума збитків перевищує 1,2 млн грн.

﻿
Читайте також
