Вбивця 8-місячної дитини на Кіровоградщині отримав довічне позбавлення волі

Чоловік системно знущався над сином своєї співмешканки.

Довічний вирок присудили вбивці 8-місячної дитини на Кіровоградщині.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Він додав, що чоловік системно знущався над немовлям: бив, кидав, гасив недопалки об шкіру, перекидав коляску разом із дитиною. А одного дня чоловік, у стані алкогольного сп’яніння, кілька разів ударив малюка головою об стіну. Того ж дня хлопчик помер.

«Експертиза підтвердила: це було не разове насильство, а тривале катування. На тілі дитини експерти зафіксували численні опіки, гематоми, садна», – заявив Кравченко.

Протягом років обвинувачений не визнавав провини і намагався перекласти відповідальність на матір.

Суд першої інстанції призначив чоловіку 15 років позбавлення волі. Прокуратура подала апеляцію. Апеляційний суд скасував вирок як надто м’який і призначив довічне позбавлення волі.

«Кожен, хто піднімає руку на дитину, має знати відповідь держави буде максимально жорсткою. Довічний вирок це максимальна міра, передбачена законом. Але навіть він не здатен відновити справедливість у повному сенсі», – йдеться в заяві Генпрокурора.