На Одещині викрили масштабний незаконний видобуток піску в акваторії морського порту "Усть-Дунайськ"

Сума збитків становить 182 млн гривень.

Фото: Офіс генпрокурора

Екологічні прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду справу щодо масштабного незаконного видобутку піску з дна в акваторії морського порту "Усть-Дунайськ". 

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, упродовж 2023-2025 років діяльність тривала системно та завдала довкіллю понад 182 млн грн збитків.

Встановлено, що організаторами схеми були директори двох транспортних компаній. До протиправної діяльності також причетний мер одного з міст Одещини, який, за версією правоохоронців, сприяв її прикриттю. 

У схемі брали участь директор підприємства, інженер-будівельник і державний реєстратор.

Загалом із дна Дунаю без дозвільних документів видобули понад 18 тис. кубометрів піску, який застосовували для здешевлення будівництва приватного портового терміналу. 

Прокурори інкримінують обвинуваченим незаконний видобуток корисних копалин, легалізацію майна, самовільне будівництво, підроблення документів та несанкціоноване втручання в автоматизовані системи.

Також у суді розглядаються два позови прокуратури в інтересах держави до підприємства щодо знесення незаконно збудованого терміналу.

В генпрокуратурі підкреслюють, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

