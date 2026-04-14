Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
ГоловнаПраво

Киянина підозрюють у завданні понад 6,8 млн грн збитків бюджету на закупівлях для «Укрнафти»

Чоловік був посередником у схемі постачання понад 100 000 пар захисних рукавиць для працівників виробничих підрозділів, які не відповідали заявленим якостям. 

Підорюваний у завданні збитків
Фото: Нацполіція

Мешканця Києва підозрюють у завданні понад 6,8 млн грн збитків бюджету на закупівлях для «Укрнафти».

Про це розповіли у Нацполіції.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що нафтовидобувне підприємство оголосило тендер на закупівлю понад 100 тисяч пар робочих захисних рукавиць. Вони були необхідні працівникам для запобігання хімічним опікам, забрудненням, порізам та іншим виробничим ризикам. Переможцем тендеру стала торговельна компанія, з якою підприємство уклало договір на постачання товару. 

45-річний киянин, який виступав координатором між постачальником і службовцями підприємства, знав, що запропоновані до поставки рукавиці не відповідають умовам договору. Зокрема, вони не мали необхідних захисних властивостей, у тому числі від опіків. Попри це, продукцію формально визнали такою, що відповідає стандартам. Зробили це без фактичної перевірки, лише на підставі документів.

Після цього службці ПАТ «Укрнафта» підписали акти приймання-передачі, і це стало підставою для оплати товару. У результаті державному підприємству було завдано збитків на понад 6,8 млн грн.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies