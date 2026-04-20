На Київщині затримали підозрюваного у корегуванні атак на ТЕЦ

Контррозвідка Служби безпеки затримала під Києвом чоловіка, якого підозрюють у роботі на ФСБ.

Як розповіли у пресслужбі СБУ, він брав участь у підготовці нової серії ракетно-дронових атак РФ по столичному регіону України. Основними цілями для його розвідки були місцеві теплоелектроцентралі та пункти базування Сил оборони.

Агент обходив периметри ТЕЦ, що розташовані в столиці та області, щоб з’ясувати і «доповісти» ФСБ про технічний стан енергооб’єктів після попередніх обстрілів. Він фіксував на камеру смартфона зовнішній вигляд енергетичних споруд, вдаючи, що розмовляє по телефону. Також чоловік об’їжджав місцевість, щоб виявити розташування Сил оборони, зокрема підрозділів СБУ.

Гроші на проведення розвідвилазок фігурант отримував від куратора з РФ на спеціально створений криптогаманець. Для конспірації зв’язок з російським спецслужбістом відбувався через анонімний чат месенджера під виглядом спілкування з рекрутеркою, яка «підшукувала персонал» для роботи в торговельній мережі.

Ворог планував здійснити повторні комбіновані атаки по Київщині з використанням ударних дронів, ракет і балістики. Співробітники СБУ затримали агента «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі. На місці події у нього вилучили смартфон із доказами його контактів з ФСБ.

Підготовкою нових обстрілів займався завербований ФСБ наркозалежний мешканець Обухівського району. До уваги росіян він потрапив у телеграм-каналі з пошуку «легких заробітків».

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.