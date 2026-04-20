Минулої доби окупанти атакували два енергообʼєкти в Чернігівському і Прилуцькому районах.

Російська армія значно наростила кількість дронів, які летять через Чернігівщину, а також конкретно по містах і селах області.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“Було багато ворожих ударів по нашій області протягом останніх семи днів. Ворог значно наростив кількість дронів, які летять і через Чернігівщину, і конкретно по наших містах і селах”, – зазначив він.

За словами Чауса, Сили оборони знешкодили за тиждень більше 300 ворожих “гераней” і “гербер”. З них 182 збиті, а інші – локаційно втрачені/подавлені засобами РЕБ.

Протягом минулої доби оборонці також відбивали ворожі атаки в області, були влучання.

Росіяни атакували два енергообʼєкти в Чернігівському і Прилуцькому районах. Унаслідок ударів по Семенівці пошкоджені житло та автівка.