В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
РФ значно наростила кількість дронів, які летять через Чернігівщину і по населених пунктах області, – Чаус

Минулої доби окупанти атакували два енергообʼєкти в Чернігівському і Прилуцькому районах.

РФ значно наростила кількість дронів, які летять через Чернігівщину і по населених пунктах області, – Чаус
Наслідки обстрілів Чернігівщини, ілюстративне фото
Фото: Телеграм-канал В'ячеслава Чауса

Російська армія значно наростила кількість дронів, які летять через Чернігівщину, а також конкретно по містах і селах області.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“Було багато ворожих ударів по нашій області протягом останніх семи днів. Ворог значно наростив кількість дронів, які летять і через Чернігівщину, і конкретно по наших містах і селах”, – зазначив він.

За словами Чауса, Сили оборони знешкодили за тиждень більше 300 ворожих “гераней” і “гербер”. З них 182 збиті, а інші – локаційно втрачені/подавлені засобами РЕБ. 

Протягом минулої доби оборонці також відбивали ворожі атаки в області, були влучання. 

Росіяни атакували два енергообʼєкти в Чернігівському і Прилуцькому районах. Унаслідок ударів по Семенівці пошкоджені житло та автівка.

