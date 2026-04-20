У Росії знову загорівся Туапсинський НПЗ

Росіяни скаржилися на атаку дронів.

Фото: Скріншот відео

У Росії поскаржилися на атаку дронів, унаслідок якої загорілися резервуари Туапсинського НПЗ у Краснодарському краї.

Про це пише Astra

У ніч проти 20 квітня жителі Туапсе повідомляли про атаку на морський порт. Губернатор Краснодарського краю підтвердив атаку та пожежу в порту, заявивши, що начебто загинув один чоловік, ще один поранений.

Туапсинський нафтопереробний завод (Туапсинський НПЗ) - підприємство в Краснодарському краї, експлуатантом якого є ТОВ "РН-Туапсинський НПЗ". 

Завод складає єдиний виробничий комплекс із морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ «Роснефть» - ТОВ «РН-Морський термінал Туапсе». Входить до складу нафтової компанії "Роснефть".

