У Австрії у дитячому харчуванні виявили щурячу отруту

Як пише The Guardian, поліція повідомила, що небезпечну речовину знайшли в банці пюре з моркви та картоплі бренду HiPP, після скарги покупця.

Продукцію вилучили з понад тисячі супермаркетів мережі Spar. У поліції федеральної землі Бургенланд підтвердили, що лабораторний аналіз однієї з банок (190 г) показав наявність отрути.

Виробник заявив, що не виключає стороннього втручання, і зазначив, що, ймовірно, хтось навмисно додав небезпечну речовину в продукт. У компанії попередили, що споживання такого харчування може становити загрозу для життя.

Правоохоронці зазначили, що підозрілі банки можуть мати червону наклейку на дні, пошкоджену або вже відкриту кришку, відсутню захисну плівку чи незвичний запах.

Також повідомляється, що подібні зразки, вилучені в Чехії та Словаччині, теж містили токсичні речовини. Австрійські органи отримали попередження про ризик після розслідувань у Німеччині.

У HiPP заявили, що інцидент, ймовірно, пов’язаний із кримінальним втручанням у ланцюг постачання через австрійський підрозділ Spar.

Компанії закликали споживачів не вживати продукти із придбаних банок та пообіцяли повне відшкодування. Поліція радить ретельно мити руки після контакту з підозрілою продукцією.