400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Правоохоронці ліквідували ботоферму, через яку РФ поширювала фейки про Україну

У Житомирі затримали організатора. 

Правоохоронці ліквідували ботоферму, через яку РФ поширювала фейки про Україну
Затриманий організатор ботоферми
Фото: СБУ

Правоохоронці затримали у Житомирі організатора підпільної ботоферми, яку росіяни використовували для проведення інформдиверсій проти України.

Як розповіли у СБУ, чоловік щомісяця продавав до країни-агресора понад 3 тисячі фейкових сторінок у телеграмі для поширення кремлівської пропаганди. У Нацполіції зазначили, що в 2024 році він натрапив на схему заробітку на оренді віртуальних мобільних номерів. Надалі він зв’язався з координатором та узгодив умови співпраці.

Для нової «роботи» чоловік придбав спеціальне обладнання, встановив необхідне програмне забезпечення та підключив його до мережі у себе вдома. Він створював «підставні» акаунти, зареєстровані на мобільні номери українських операторів, а потім продавав їх на спеціалізованих ворожих онлайн-платформах.

Чоловік організував ботоферму
Фото: СБУ
Чоловік організував ботоферму

Основними його клієнтами були представники російських спецслужб, які розганяли дезінформацію про Сили оборони та внутрішню ситуацію в Україні.

Також росіяни використовували фейкові облікові записи для розповсюдження нібито від громадян нашої держави анонімних повідомлень про «мінування» вітчизняних об’єктів. У такий спосіб ворог намагався спровокувати панічні настрої серед людей, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його за місцем проживання, де він організував ботоферму. Одночасно правоохоронці заблокували майже 20 тисяч фейкових інтернет-профілів, які «працювали» на російських спецслужбістів.

Під час обшуків у затриманого вилучили комп’ютерну техніку, USB-хаби з модемами, телефони і майже 2 тисячі сім-карт різних мобільних операторів.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб). 

Триває слідство для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та додаткової кваліфікації.

