Правоохоронці ліквідували ботоферму, через яку РФ поширювала фейки про Україну

Правоохоронці затримали у Житомирі організатора підпільної ботоферми, яку росіяни використовували для проведення інформдиверсій проти України.

Як розповіли у СБУ, чоловік щомісяця продавав до країни-агресора понад 3 тисячі фейкових сторінок у телеграмі для поширення кремлівської пропаганди. У Нацполіції зазначили, що в 2024 році він натрапив на схему заробітку на оренді віртуальних мобільних номерів. Надалі він зв’язався з координатором та узгодив умови співпраці.

Для нової «роботи» чоловік придбав спеціальне обладнання, встановив необхідне програмне забезпечення та підключив його до мережі у себе вдома. Він створював «підставні» акаунти, зареєстровані на мобільні номери українських операторів, а потім продавав їх на спеціалізованих ворожих онлайн-платформах.

Фото: СБУ Чоловік організував ботоферму

Основними його клієнтами були представники російських спецслужб, які розганяли дезінформацію про Сили оборони та внутрішню ситуацію в Україні.

Також росіяни використовували фейкові облікові записи для розповсюдження нібито від громадян нашої держави анонімних повідомлень про «мінування» вітчизняних об’єктів. У такий спосіб ворог намагався спровокувати панічні настрої серед людей, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його за місцем проживання, де він організував ботоферму. Одночасно правоохоронці заблокували майже 20 тисяч фейкових інтернет-профілів, які «працювали» на російських спецслужбістів.

Під час обшуків у затриманого вилучили комп’ютерну техніку, USB-хаби з модемами, телефони і майже 2 тисячі сім-карт різних мобільних операторів.

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб).

Триває слідство для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та додаткової кваліфікації.