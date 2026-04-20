У додатку “Приват24” можна купити квитки на потяги у Європі

Зараз купити квитки на європейські поїзди можна у додатку “Приват24”, інтерфейс сервісу виконаний українською мовою.
“Для мільйонів українців у Європі подорожі поїздом – щоденна необхідність: робота, навчання, поїздки між містами та країнами. Українці, які через війну опинилися в Європі або часто подорожують між країнами, добре знають: купівля залізничних квитків за кордоном – часто квест. Інші мови, заплутані сайти перевізників, різні правила повернення”, – йдеться у пресрелізі банкінгу.
З квітня 2026 року сервіс став доступний у розділі “Транспорт” і охоплює одразу кілька популярних напрямків.
Відтепер українці можуть купувати квитки на поїзди в межах Європи без переходу на сторонні сервіси. У застосунку доступні маршрути в таких країнах як Італія, Швейцарія, Німеччина, Словаччина, Австрія, Чехія, Польща та Іспанія.
Окрім внутрішніх рейсів, сервіс дозволяє купувати квитки на популярні міжнародні маршрути – наприклад, між Варшавою та Прагою або Віденем і Варшавою.
“Головна особливість сервісу – прибрати бар’єри, з якими стикаються українці за кордоном”, – підкреслюється далі у пресрелізі.
Йдеться про мовний фактор, складність інтерфейсів та питання оплати.
Більшість європейських сервісів не мають української версії, а деякі — і англійської. У Приват24 весь процес від пошуку квитків до оплати доступний українською.
Різні перевізники мають власну логіку купівлі, тарифи й правила. У додатку логіка одна – вже звична для українців. Схожа до логіки купівлі квитків, наприклад, в Укрзалізниці.
Не всі іноземні сервіси приймають українські картки. У Приват24 оплата проходить з вашої картки без додаткових кроків.
У разі проблем користувач може звернутися до 24/7 служби підтримки банку, а не шукати контакти іноземного перевізника.
Процес купівлі максимально простий і нагадує звичну купівлю квитків по Україні:
- відкрити Приват24;
- перейти в розділ “Транспорт”;
- обрати напрямок і дату подорожі;
- переглянути доступні рейси;
- оплатити квиток карткою;
- отримати електронний квиток у застосунку.
Альтернативно сервіс доступний і через веб-сторінку продажу квитків банку bilet.privatbank.ua/train.