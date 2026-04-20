ГоловнаСуспільствоЖиття

На Львівщині чоловік 23 роки перебував у трудовій експлуатації

Чоловік не мав можливості вільно пересуватися. За виконану роботу він не отримував грошей, а лише їжу, іноді готові страви, цигарки та місце для проживання з антисанітарними умовами.

На Львівщині чоловік 23 роки перебував у трудовій експлуатації
Чоловік 23 роки працював без оплати, документів і можливості залишити місце роботи

У місті Городок на Львівщині правоохоронці викрили випадок тривалої трудової експлуатації – чоловік 23 роки працював без оплати, документів і реальної можливості залишити місце роботи.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури місцевому підприємцю повідомлено про підозру у торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 КК України).

За інформацією слідства, у 2002 році до підприємця звернулася жінка з проханням допомогти її братові знайти роботу і житло. Чоловікові було 47 років, він зловживав алкоголем. Підприємець, який був із ним знайомий, запропонував роботу по господарству з оплатою та проживанням, однак згодом ці умови фактично перестали діяти.

Спочатку чоловік ще міг вільно пересуватися та відвідувати родичів, але з часом його позбавили такої можливості. За виконану роботу він не отримував грошей, а лише їжу, іноді готові страви, цигарки та місце для проживання.

Потерпілий виконував різні види фізичної праці: допомагав у будівництві, рубав дрова, косив траву, обробляв город. У теплу пору року його відвозили на господарство підприємця, де він охороняв територію та доглядав за тваринами.

Умови проживання були неналежними. У Городку він мешкав у господарській будівлі без належного опалення, водопостачання та санітарних умов. На території господарства – у металевому контейнері без вікон, електрики й води. Не мав змінного одягу та постільної білизни, а паспорт, за даними слідства, у нього забрав роботодавець.

Чоловік жив в антисанітарних умовах
Чоловік жив в антисанітарних умовах

Скарги на стан здоров’я ігнорувалися. У разі невдоволення його роботою підозрюваний застосовував фізичну силу, ображав і принижував чоловіка.

У таких умовах потерпілий перебував 23 роки. Його звільнили у вересні 2025 року після отримання інформації про можливу експлуатацію працівниками міграційної поліції.

Зараз чоловікові 71 рік. Медики зафіксували хронічні захворювання, травми рук і відсутність зубів, а судово-психіатрична експертиза показала погіршення психоемоційного стану та соціальної адаптації. Зараз він перебуває у геріатричному пансіонаті, де отримує необхідну допомогу та догляд.

