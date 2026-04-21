В археологічній зоні Теотіуакан у Мексиці чоловік розпочав стрілянину по відвідувачах, внаслідок чого загинула туристка, а кілька людей були поранені.

Як пише BBC, поліція заявила про самогубство нападника. На місці теракту було вилучено вогнепальну та холодну зброю, а також боєприпаси.

Теотіуакан є пам'яткою ЮНЕСКО і одним з найбільш популярних місць для туристів у Мексиці. Через теракт підтверджено смерть громадянки Канади, ще одна людина з цієї країни була травмована. Також постраждали громадяни Колумбії і Росії. Влада Мексики співпрацює з відповідними посольствами.

Президентка Клаудія Шейнбаум висловила солідарність з постраждалими та їхніми родинами. Вона доручила безпековому кабінету провести повне розслідування інциденту і надати пояснення мотиву стрільця.