Reuters: Росія з 1 травня планує зупинити постачання казахстанської нафти «Дружбою» до Німеччини

Джерела видання зазначили, що оновлений графік експорту нафти вже направили Казахстану та Німеччині. Казахстан постачає нафту до Німеччини через північну гілку «Дружби», яка проходить через Польщу.

Росія має намір припинити експорт нафти з Казахстану до Німеччини через нафтопровід «Дружба» з 1 травня, повідомили виданню Reuters три джерела в галузі.

Співрозмовники, які говорили з Reuters на умовах анонімності, зазначили, що оновлений графік експорту нафти вже направили Казахстану та Німеччині.

Видання зазначає, що зупинка постачань казахстанської нафти додасть невизначеності щодо забезпечення Німеччини пальним на тлі війни з Іраном, яка порушує енергопостачання з Близького Сходу, лише через кілька років після того, як багаторічні енергетичні зв’язки Берліна з Росією були зруйновані війною в Україні.

У 2025 році експорт казахстанської нафти до Німеччини через російську «Дружбу» становив 2,146 млн тонн, або близько 43 тис. барелів на добу — на 44% більше, ніж у 2024 році. У першому кварталі 2026 року поставки склали 730 тис. тонн.

Повна зупинка позбавить близько 17% від річного обсягу переробки нафтопереробного заводу PCK у Шведті — одного з найбільших у Німеччині, який може переробляти до 12 млн тонн нафти на рік. Пальне з цього НПЗ забезпечує 9 із 10 автомобілів у регіонах Берліна та Бранденбургу.

Міністерство енергетики Росії не одразу відповіло на запит про коментар. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не знає про такі плани.

«Ми спробуємо це перевірити», — сказав Пєсков журналістам під час щоденного брифінгу.

Міністерство енергетики Казахстану та уряд Німеччини також не надали оперативних коментарів.

Видання зазначає, що політичні та бізнес-зв’язки Росії з Німеччиною погіршилися через війну в Україні. Поставки російської нафти були припинені після початку повномасштабного вторгнення, а Берлін у 2022 році передав під зовнішнє управління німецькі підрозділи найбільшої російської нафтової компанії “Роснафта”.

З 2023 року Казахстан постачає нафту на НПЗ PCK через північну гілку «Дружби», яка проходить через Польщу, однак ці поставки неодноразово переривалися через атаки українських дронів на російську ділянку трубопроводу.

Речник польського оператора трубопроводів PERN повідомив Reuters, що компанія готова забезпечити постачання нафти для неросійських акціонерів PCK через порт Гданська за запитом. Серед акціонерів НПЗ у Шведті — “Роснафта”, Shell та Eni.