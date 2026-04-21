У TikTok виявили ШІ-відео, у якому фейковий український військовий "розповідає" про підготовку до окупації Буковини

У TikTok виявили черговий російський ШІ-фейку з використанням образів українських військових.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

У мережі розповсюджується фейкове відео з чоловіком у військовій формі, який видаючи себе за українського захисника, емоційно розповідає про нібито “підготовку регулярних військ та ПВК Румунії до окупації Чернівецької області”.

Насправді це відео є продуктом російської пропаганди, створеним за допомогою штучного інтелекту.

На записі чітко помітні ознаки ШІ-генерації: неприродна міміка, проблеми з артикуляцією, специфічний “роботизований” голос та неправильні наголоси в словах.

“Жодне офіційне джерело чи розвідка не підтверджують рух військ на кордоні з Румунією. Озвучені згенерованим “військовослужбовцем” заяви – вигадка російських фейкоробів”, – повідомили у ЦПД.

Румунія є стратегічним партнером України, який надає військову та гуманітарну допомогу, і не загрожує нашим кордонам. Мета цієї інформаційної операції – підірвати довіру українців до міжнародних партнерів та дестабілізувати ситуацію в прикордонних регіонах України.