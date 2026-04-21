За добу росіяни атакували чотири райони Чернігівщини. Пошкоджені будинки і пів сотні авто

Унаслідок атаки по Прилуках поранено двох людей.

Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області

Минулої доби росіяни вдарили по трьох районах Чернігівської області, повідомив очільник ОВА В’ячеслав Чаус.

Учора серед дня були удари по Прилуках. Ворог використав безпілотники “Герань”. Двоє людей були поранені унаслідок цієї атаки. 57-річний цивільний чоловік і 24-річна жінка лікуються амбулаторно. 

Унаслідок обстрілів є багато руйнувань. Пошкоджені адмінбудівлі, зокрема, райвідділ поліції, бібліотека, також бізнес і будинки та пів сотні автівок. 

Армія окупантів також вдарила по прикордонню. 

Новгород-Сіверський район

В одному з сіл дрон влучив по підприємству харчової промисловості, унаслідок пошкоджена водонапірна вежа. В іншому селі ціллю стали житлові будинки. У Семенівській громаді пошкоджені адмінбудівлі. Також було влучання по обʼєкту звʼязку. 

Корюківський район

Росіяни вдарили по обʼєкту транспортної інфраструктури. В одному із сіл загорівся будинок. 

Крім того, до медиків звернувся 46-річний мешканець прикордонного села Сновської громади, який був поранений на вихідних. На його подвір’ї вибухнув FPV-дрон.

Уже уранці ворог атакував ударними дронами Ніжинський район. 

﻿
