Унаслідок атаки по Прилуках поранено двох людей.

Минулої доби росіяни вдарили по трьох районах Чернігівської області, повідомив очільник ОВА В’ячеслав Чаус.

Учора серед дня були удари по Прилуках. Ворог використав безпілотники “Герань”. Двоє людей були поранені унаслідок цієї атаки. 57-річний цивільний чоловік і 24-річна жінка лікуються амбулаторно.

Унаслідок обстрілів є багато руйнувань. Пошкоджені адмінбудівлі, зокрема, райвідділ поліції, бібліотека, також бізнес і будинки та пів сотні автівок.

Армія окупантів також вдарила по прикордонню.

Новгород-Сіверський район

В одному з сіл дрон влучив по підприємству харчової промисловості, унаслідок пошкоджена водонапірна вежа. В іншому селі ціллю стали житлові будинки. У Семенівській громаді пошкоджені адмінбудівлі. Також було влучання по обʼєкту звʼязку.

Корюківський район

Росіяни вдарили по обʼєкту транспортної інфраструктури. В одному із сіл загорівся будинок.

Крім того, до медиків звернувся 46-річний мешканець прикордонного села Сновської громади, який був поранений на вихідних. На його подвір’ї вибухнув FPV-дрон.

Уже уранці ворог атакував ударними дронами Ніжинський район.

Чаус раніше повідомив, що російська армія значно наростила кількість дронів, які летять через Чернігівщину, а також конкретно по містах і селах області.

Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області