Російські війська вчора атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини

У Херсонській області через російську агресію одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення. Ворог обстріляв 42 населені пункти.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Садове, Молодіжне, Комишани, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Дніпровське, Новодмитрівка, Кізомис, Зорівка, Гончарне, Микільське, Понятівка, Новотягинка, Берислав, Новорайськ, Українка, Борозенське, Хрещенівка, Шевченківка, Милове, Золота Балка, Саблуківка, Гаврилівка, Новоолександрівка, Нововоронцовка, Нововоскресенське, Вірівка, Осокорівка, Одрадокам'янка, Бургунка, Качкарівка, Михайлівка, Томарине, Тягинка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 14 приватних будинків.

Також окупанти понівечили приватний гараж та автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.