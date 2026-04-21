У Дніпропетровській області четверо людей постраждали унаслідок російських ударів. Серед постраждалих є підліток.

Про це у телеграмі написав начальник ОВа Олександр Ганжа.

Майже 10 разів ворог атакував два райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

На Нікопольщині поцілив по Нікополю, Червоногригорівській, Мирівській і Марганецькій громадах. Постраждали хлопці 16 та 18 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

На Синельниківщині під ударом були Дубовиківська, Миколаївська і Покровська громади. Там знищені два приватні будинки. Ще дві оселі зайнялися.

Поранені двоє чоловіків. 65-річний ушпиталений в стані середньої тяжкості. 40-річний лікуватиметься амбулаторно.