У Дніпропетровській області четверо людей постраждали унаслідок російських ударів. Серед постраждалих є підліток.
Про це у телеграмі написав начальник ОВа Олександр Ганжа.
Майже 10 разів ворог атакував два райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою.
На Нікопольщині поцілив по Нікополю, Червоногригорівській, Мирівській і Марганецькій громадах. Постраждали хлопці 16 та 18 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
На Синельниківщині під ударом були Дубовиківська, Миколаївська і Покровська громади. Там знищені два приватні будинки. Ще дві оселі зайнялися.
Поранені двоє чоловіків. 65-річний ушпиталений в стані середньої тяжкості. 40-річний лікуватиметься амбулаторно.