Вночі ППО знешкодила російську ракету та 116 дронів

У ніч на 21 квітня російська армія атакувала Україну балістикою та дронами. ППО знешкодила одну ракету та 116 безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Із 18:00 20 квітня противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області в Росії. Також –143 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, Гвардійське на ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.

Близько 80 дронів – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, ППО знешкодила 116 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків 7 локаціях.

Станом на ранок атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.