Росіяни вранці двічі атакували Харків

Були влучання у Київському та Шевченківському районах.

Сьогодні, 21 квітня зранку російська армія атакувала два райони Харкова дронами. Зафіксували влучання.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Спочатку він написав про те, що армія ворога завдала удару по центру міста. У Шевченківському районі зафіксовано влучання бойового БпЛА в адміністративну будівлю.

Пізніше повідомив про влучання ворожого бойового дрона по цивільному підприємству у Київському районі.

Деталі щодо можливих постраждалих та руйнувань уточнюються.