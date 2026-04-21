На Чернігівщині через обстріли поранений чоловік

Упродовж доби російські війська атакували Чернігівську область безпілотниками і поранили там чоловіка.

Про це повідомляє обласна поліція.

У Корюківському районі росіяни поцілили дроном по подвір’ю місцевого мешканця. 46-річний чоловік зазнав поранень. Також вночі через ворожу атаку сталася пожежа будинку та лазні в одному з сіл Менської громади.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Чернігівщині

У Понорницькій громаді Новгород-Сіверського району внаслідок атаки пошкоджень зазнали приватні домогосподарства.

Поліцейські документують наслідки атаки росіян, і відомості про події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).