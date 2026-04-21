Клименко про відставку Жукова: я дуже хотів, аби він залишився. Тому він призначений радником голови Нацполіції

Раніше керівник патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку через поведінку двох патрульних під час нещодавнього теракту в Києві. Водночас на заступника голови Національної поліції України генерала Олександра Фацевича покладені обов'язки начальника Департаменту патрульної поліції.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час спілкування з журналістами повідомив, що екскерівника патрульної поліції Євгена Жукова призначено радником голови Нацполіції.

“Жуков Євген – бойовий офіцер, генерал. Я його поважаю особисто, дуже поважаю. Це людина, яка займалася війною. «Хижак» чудово воює. Але морально знаходитись на посаді, коли - і вчора ми з ним про це говорили - в той час, коли двоє поліцейських допустили помилку, велику помилку під час виконання своєї основної поліцейської функції, яка відобразилася на стійкості всієї правоохоронної системи, складно. Звичайно, що він прийняв рішення. І він сказав «Пане Міністре, я заявлю зараз про те, що я йду у відставку». Але я дуже хотів, аби він залишився в команді. Тому Євген Жуков призначений радником голови Нацполіції. Буде займатися питаннями війни. Тобто залученості поліції у війну”, – сказав Клименко.

За його словами, щодо кадрових рішень за висновками службового розслідування, то зняли зараз з посад всю вертикаль: від командира взводу до начальника Управління патрульної поліції міста Києва.

Він зазначив, що це, можливо, ще й не всі кадрові рішення. Приймає всі рішення голова Нацполіції. Вони вийдуть в комунікацію. Клименко наголосив, що його вимога – призначення на посади заступників зі службової підготовки в кожний підрозділ виключно тільки осіб, які пройшли бойові дії.

Водночас генерал поліції третього рангу Олександр Фацевич залишається заступником голови Національної поліції України – керівником патрульної поліції. Міністр зазначив, що на нього покладають обов'язки начальника Департаменту патрульної поліції.

“Ще проговорив з генералом Фацевичем, на якого зараз тимчасово будуть покладені обов’язки начальника Департаменту патрульної поліції: потрібно посилити підготовку, осучаснити. Як би не назвали – треба, щоб такі ганебні ситуації ніколи не повторилися”, – повідомив Клименко.

Він зазначив, що за вказівкою президента мають бути переглянуті протоколи реагування, програми підготовки.

“Я взагалі маю таку позицію і не раз її озвучував, але не знаю, чи мене підтримає керівництво Національної поліції: я би усіх на місяць-два щонайменше перекидав якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону. Наприклад, Краматорське Управління патрульної поліції. Або Павлоград, або Синельникове”, – повідомив Клименко.